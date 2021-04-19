Виден черный столб дыма: на улице Ильича в Нижнем Тагиле загорелась постройка

Виден черный столб дыма: на улице Ильича в Нижнем Тагиле загорелась постройка
Сегодня, 09:02ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пожар возник в здании на улице Ильича на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Происшествие случилось в районе остановки «Конечная» на улице Ильича. На видеозаписи видно, как горит деревянная постройка, сообщает подписчик группы «Вконтакте» «ЧП Нижний Тагил».

Видео:«ЧП Нижний Тагил» «Вконтакте»

На месте работают пожарные, а также прибыла машина скорой помощи. Однако о наличии пострадавших пока не уточнятся.

Столб дыма поднимается высоко в воздух, огнем целиком объято одноэтажное строение. В отделе надзорной деятельности сообщили TagilCity.ru, что предоставят информацию о пожаре позже.

Напомним, 15 апреля были эвакуированы из-за пожара жители дома № 2 на улице Захарова в Нижнем Тагиле. Загорелась квартира на седьмом этаже. Во время эвакуации местные жители выходили, забрав с собой домашних питомцев: коты были и на руках, и в переносках.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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