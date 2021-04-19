Виден черный столб дыма: на улице Ильича в Нижнем Тагиле загорелась постройка

Напомним, 15 апреля были эвакуированы из-за пожара жители дома № 2 на улице Захарова в Нижнем Тагиле. Загорелась квартира на седьмом этаже. Во время эвакуации местные жители выходили, забрав с собой домашних питомцев: коты были и на руках, и в переносках.