Во время эвакуации из ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле пострадал человек

Во время эвакуации из ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле пострадал человек
Сегодня, 13:54ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Во время второй за 19 апреля эвакуации ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле пострадал человек.

Во время спешного выхода из здания торгово-развлекательного центра один из молодых людей споткнулся и упал. Около 11.50 на место была вызвана бригада скорой помощи. Медики оказали помощь пострадавшему, пишет ИА «Все Новости».

Управляющая комплексом Елена Качалова комментировать произошедшее отказалась.

Напомним, 19 апреля несколько школ, а также три торговых центра были эвакуированы из-за сообщений о минировании зданий. На местах работают экстренные службы. В полиции до окончания проверочных мероприятий ситуацию комментировать отказались.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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