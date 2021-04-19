Во время эвакуации из ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле пострадал человек

Во время второй за 19 апреля эвакуации ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле пострадал человек.

Во время спешного выхода из здания торгово-развлекательного центра один из молодых людей споткнулся и упал. Около 11.50 на место была вызвана бригада скорой помощи. Медики оказали помощь пострадавшему, пишет ИА «Все Новости». Управляющая комплексом Елена Качалова комментировать произошедшее отказалась. Напомним, 19 апреля несколько школ, а также три торговых центра были эвакуированы из-за сообщений о минировании зданий. На местах работают экстренные службы. В полиции до окончания проверочных мероприятий ситуацию комментировать отказались. Спецслужбы массово эвакуируют школы и ТЦ в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter