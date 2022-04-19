5-летнего ребёнка сбил Hyundai Solaris на тротуаре в Екатеринбурге

Мальчик стоял на тротуаре с мамой, когда его сбил 33-летний водитель иномарки. Происшествие случилось в Екатеринбурге утром 19 апреля 2022 года.

Мать с ребёнком шли на трамвайную остановку и остановились возле пешеходного перехода, чтобы дождаться зелёного сигнала светофора. Автомобиль ехал по Технической улице в сторону Маневровой. Постоянного контроля за транспортом со стороны водителя не было, в итоге машина въехала на тротуар, где сбила мальчика, сообщили Е1 в ГИБДД по Екатеринбургу. Пострадавший был доставлен в больницу. В результате наезда у него оказались травмы спины и груди. Видео: ГИБДД по Екатеринбургу Мужчина, управлявший иномаркой, имеет стаж вождения 15 лет. Выяснилось, что он пять раз был привлечён к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сам владелец автомобиля рассказал, что выехал на тротуар, так как уходил от столкновения с BMW. Сотрудники ГИБДД отыскали водителя BMW и устанавливают обстоятельства ДТП. Напомним, недавно в Екатеринбурге девушка, ехавшая в автомобиле по двору, сбила 15-летнего подростка. С ушибами ноги мальчика отвезли в больницу. Выбежавший на дорогу подросток попал под колёса иномарки в Екатеринбурге

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