Математик из Екатеринбурга получил 15 лет за приставания к собственной дочери

Перед обвинением в семье были конфликты на почве развода. Якобы была угроза, что женщина не даст мужчине видеться с ребенком. Позже женщина установила дома скрытую камеру. На кадрах ее супруг вышел голым из ванной и прошелся по комнате. Сам он уверяет, что ребенок его не видел. Но женщина настаивала, что дочь рассказывала о домогательствах.