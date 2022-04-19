Математик из Екатеринбурга получил 15 лет за приставания к собственной дочери

В Екатеринбурге вынесли приговор математику, обвиненному женой в изнасиловании дочери. Приговор вынес Кировский районный суд.
Напомним, что учителя математики обвиняли в сексуальных домогательствах к своей пятилетней дочери. Задержали мужчину еще в 2019 году.
Перед обвинением в семье были конфликты на почве развода. Якобы была угроза, что женщина не даст мужчине видеться с ребенком. Позже женщина установила дома скрытую камеру. На кадрах ее супруг вышел голым из ванной и прошелся по комнате. Сам он уверяет, что ребенок его не видел. Но женщина настаивала, что дочь рассказывала о домогательствах.
Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Адвокат подсудимого будет обжаловать решение.