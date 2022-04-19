Не подлежит разглашению: есть ли проституки в Нижнем Тагиле?

Ни одна проститука не была оштрафована за три года в Нижнем Тагиле

С 2019 по 2021 год в тагильских судах не рассматривали административные или уголовные дела, связанные с проституцией. Тагильские полицейские отказались раскрывать данные о сутенерстве в городе, а региональное ведомство рассказало лишь о нашумевшей в 2020 году истории задержания ОПГ, вовлекшей около 100 проституток.

За три последних года в пригороде и Нижнем Тагиле не была оштрафована ни одна проститутка. Информацию об этом редакции TagilCity.ru предоставили сотрудники Дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского, Пригородного судов. Занятие проституцией — административное правонарушение, которое наказывается штрафом от 1,5 до 2 тысяч рублей. А вот вовлечение в данный вид деятельности или сутенерство преследуется по уголовной статье. И за последние три года в райсудах подобные дела также не рассматривались, отметили в структурных подразделениях. Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием о привлечении проституток к административной ответственности или возбуждении уголовных дел по статьям 240, 241 в МУ МВД «Нижнетагильское». Запрошенная информация, следует из ответа местной полиции, не подлежит распространению в средствах массовой информации. Однако в региональном ведомстве редакции напомнили о поимке банды сутенеров в 2020 году. Тогда задержали более 10 человек во главе с братьями Колосовыми, которые с 2018 по 2020 год орудовали в Екатеринбурге. В настоящее время (прим. — 20 января 2022 года) обвинение в совершении указанных преступлений предъявлено более 10 участникам преступной группы, сообщил редакции TagilCity.ru начальник Управления уголовного розыска МУ МВД по Свердловской области Владимир Молодцов. Согласно данным СМИ, на группировку Колосовых работали около 100 девушек. Злоумышленники запугивали своих жертв, в результате чего свердловчанки боялись обращаться в полицию. В ходе следственного разбирательства Андрей Колосов покончил с собой в камере СИЗО. Наказание по статье 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией» предполагает штраф до 200 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет, шести или 15 лет в зависимости от тяжести преступления. По статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы. Высшую меру пресечения присуждают за вовлечение в проституцию несовершеннолетних.

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