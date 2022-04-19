Тагильчанин задержан за намерение вывезти наркотики из Санкт-Петербурга

У молодого жителя Нижнего Тагила сперва обнаружили курительную трубку для употребления наркотиков. Проведя досмотр со служебной собакой, полицейские нашли и конфисковали пластиковые тары из-под таблеток с кристаллообразным веществом, а также таблетки голубого цвета.
Всё это он собирался привезти в Нижний Тагил. Экспертиза установила, что в данной смеси около 66 граммов наркотических веществ, сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.
Выяснилось, что задержанный безработный. Кроме того, у него есть непогашенная судимость за незаконное распространение наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Тагильчанину грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в Нижнем Тагиле полицейские изъяли у местного жителя почти килограмм наркотиков, который открыл интернет-магазин по продаже запрещённых веществ. На мужчину завели пять уголовных дел.