Тагильчанин задержан за намерение вывезти наркотики из Санкт-Петербурга

Тагильчанин задержан за намерение вывезти наркотики из Санкт-Петербурга
Тагильчанин задержан за намерение вывезти наркотики из Санкт-Петербурга
Сегодня, 17:04ПроисшествияФото: 1МI
Сотрудники полиции задержали 22-летнего тагильчанина с партией наркотических веществ в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

У молодого жителя Нижнего Тагила сперва обнаружили курительную трубку для употребления наркотиков. Проведя досмотр со служебной собакой, полицейские нашли и конфисковали пластиковые тары из-под таблеток с кристаллообразным веществом, а также таблетки голубого цвета.

Всё это он собирался привезти в Нижний Тагил. Экспертиза установила, что в данной смеси около 66 граммов наркотических веществ, сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Выяснилось, что задержанный безработный. Кроме того, у него есть непогашенная судимость за незаконное распространение наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Тагильчанину грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Нижнем Тагиле полицейские изъяли у местного жителя почти килограмм наркотиков, который открыл интернет-магазин по продаже запрещённых веществ. На мужчину завели пять уголовных дел.

Материалы по теме:
наркотикиполицияуголовное делотагильчанин
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы