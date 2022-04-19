Тагильской художнице грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Известно, что ранее художница участвовала и во многих других акциях протеста. А в прошлом году Алиса вошла в лонг-лист премии Кандинского в качестве молодого художника. Некоторые работы тагильчанки можно было увидеть в Третьяковской галерее. По вышеуказанной статье девушке грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.