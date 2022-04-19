Тагильской художнице грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Художницу из Нижнего Тагила будут судить за дискредитацию армии России. На Алису Горшенину составлен протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию Вооруженных сил.
По данным издания РИА «Новый день», Алина вышла на улицу с плакатом против спецоперации. В соцсетях девушка отметила, что судебное заседание состоится 21 апреля.
Известно, что ранее художница участвовала и во многих других акциях протеста. А в прошлом году Алиса вошла в лонг-лист премии Кандинского в качестве молодого художника. Некоторые работы тагильчанки можно было увидеть в Третьяковской галерее. По вышеуказанной статье девушке грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.