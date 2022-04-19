В центре Екатеринбурга нашли труп капитана Росгвардии

В центре Екатеринбурга нашли труп капитана Росгвардии
В центре Екатеринбурга нашли труп капитана Росгвардии
Сегодня, 17:15ПроисшествияФото: pixabay.com
Росгвардеец из Екатеринбурга был найден мертвым рядом с управлением на улице Гоголя. Труп нашли сослуживцы.

В центре Екатеринбурга найден труп капитана Росгвардии. Предварительно известно, что мужчина свел счеты с жизнью.

ЧП произошло в ночь на 19 апреля. Тело Ярослава Заласковских было найдено в центре города близ здания управления на Гоголя, 26, сослуживцами, сообщает «КП-Екатеринбург». Ярослав был замначальника отдела комплексной защиты объектов Росгвардии Свердловской области.

О смерти мужчины написали в соцсетях его родные. В Росгвардии информации о смерти сотрудника подтвердили. По данному факту они сейчас проводят проверку, а родственникам умершего пообещали помочь.

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Екатеринбург
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