В центре Екатеринбурга нашли труп капитана Росгвардии

В центре Екатеринбурга найден труп капитана Росгвардии. Предварительно известно, что мужчина свел счеты с жизнью.
ЧП произошло в ночь на 19 апреля. Тело Ярослава Заласковских было найдено в центре города близ здания управления на Гоголя, 26, сослуживцами, сообщает «КП-Екатеринбург». Ярослав был замначальника отдела комплексной защиты объектов Росгвардии Свердловской области.
О смерти мужчины написали в соцсетях его родные. В Росгвардии информации о смерти сотрудника подтвердили. По данному факту они сейчас проводят проверку, а родственникам умершего пообещали помочь.