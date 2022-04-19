«Водоканал-НТ» оштрафован за некачественную питьевую воду в Нижнем Тагиле

Постановление о назначении административного наказания вынесла судья Тагилстроевского районного суда Анастасия Кузнецова 12 апреля. Сумма штрафа и подробности иска неизвестны, но максимальное наказание для юрлиц по данной статье составляет 30 тысяч рублей штрафных санкций или приостановление деятельности на срок до 90 суток.