«Водоканал-НТ» оштрафован за некачественную питьевую воду в Нижнем Тагиле

«Водоканал-НТ» оштрафован за некачественную питьевую воду в Нижнем Тагиле
«Водоканал-НТ» оштрафован за некачественную питьевую воду в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:26ПроисшествияФото: pixabay.com
В суде Нижнего Тагила вынесено решение о том, что «Водоканал-НТ» должен заплатить штраф за некачественную воду.

«Водоканал-НТ» оштрафован за некачественную питьевую воду в Нижнем Тагиле. На представителей учреждения наложили штраф по статье 6.5 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде».

Постановление о назначении административного наказания вынесла судья Тагилстроевского районного суда Анастасия Кузнецова 12 апреля. Сумма штрафа и подробности иска неизвестны, но максимальное наказание для юрлиц по данной статье составляет 30 тысяч рублей штрафных санкций или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
водапитьевая вода
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы