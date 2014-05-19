Сегодняшним утром в Нижнем Тагиле обнаружили мину времен войны (ФОТО)
Сегодня, 19 мая, в 10.08 в дежурную часть ММУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону «02» позвонила жительница дома по улице Зари. Женщина сообщила, что выносила мусор и что в одном из мусорных контейнеров сверху заметила предмет, похожий на снаряд.
Незамедлительно на место происшествия были стянуты все экстренные службы: полиция, пожарные, спасатели, скорая помощь. Силами вневедомственной охраны было выставлено оцепление, на место происшествия выехал заместитель начальника отдела полиции № 17 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Эдуард Губер.
Первыми подозрительную находку обследовали кинолог ОМОН со служебной собакой, которая не показала наличия взрывчатого вещества. После этого боеприпас проверил взрывотехник инженерно-технического отделения спецподразделения. Сотрудник пояснил, обнаружен корпус 50-миллиметровой минометной мины немецкого производства времен войны. Угрозы для окружающих она не представляет.
Находка передана следственно-оперативной группе, выезжавшей на место происшествия. В отделе полиции № 17 по данному факту проводится проверка.
Фотографии предоставлены пресс-службой МВД
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