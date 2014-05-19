В пожаре по проспекту Мира в Нижнем Тагиле никто не пострадал: решается вопрос о помощи жильцам (ФОТО; ВИДЕО)

На место происшествия немедленно выехали расчеты из нескольких пожарных частей 9-го отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области. Пожарные прибыли на место уже в 12.24, пожару сразу был присвоен ранг сложности «пожар №2».

57 жильцов дома были незамедлительно эвакуированы. Всего в тушении принимали участие 39 человек личного состава, работали 10 единиц техники. Также на место происшествия прибыли начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Олег Полевщиков и его заместитель Алексей Лягушенко, передает официальный сайт города.

Как сообщили в 9-м отряде ФПС по Свердловской области, в результате пожара сгорела кровля на площади 700 кв.м. Пострадавших нет. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 16 часов 46 минут. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, виновные устанавливаются.

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Вчера на месте происшествия побывал глава города Сергей Носов. Он дал поручение, при необходимости, обеспечить возможность расселения жителей дома в пунктах временного размещения, предоставить транспорт для вывоза имущества, а также в кратчайшие сроки провести расследование причин пожара.

Как сообщил глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев, ситуация находится на постоянном контроле. В настоящее время, на 20.00 местного времени, в доме восстановлено холодное и горячее водоснабжение, однако пока нет электричества. От пожара особенно пострадали две квартиры на верхнем этаже, где практически отсутствует потолок. В настоящее время управляющая компания решает вопрос по восстановлению кровли. В 21.00 силами специалистов районной администрации будет проведен еще один поквартирный обход, при необходимости жильцы будут размещены во временном жилье, а уже завтра им будет бесплатно предоставлен транспорт для вывоза имущества.

Напомним, не так давно в центре Нижнего Тагила горел грузовик.