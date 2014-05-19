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В пожаре по проспекту Мира в Нижнем Тагиле никто не пострадал: решается вопрос о помощи жильцам (ФОТО; ВИДЕО)
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В пожаре по проспекту Мира в Нижнем Тагиле никто не пострадал: решается вопрос о помощи жильцам (ФОТО; ВИДЕО)

19 мая 2014, 10:15Происшествия
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