18 мая в Нижнем Тагиле водитель ВАЗа сбил девочку на велосипеде (ФОТО)

После столкновения с «ВАЗ-210740» у велосипедистки диагностированы травмы: перелом ключицы и ушиб шейного отдела позвоночника. После того, как медики оказали ей помощь, девочка была госпитализирована в травматологию Детской центральной городской больницы.

ГИБДД Нижнего Тагила напоминает, что дети до 14 лет передвигаться на велосипеде могут только в пределах пешеходных зон и велосипедных дорожек. За действия детей на дороге отвечают их родители. Также специалисты обращают внимание велосипедистов на необходимость использования защитной экипировки.