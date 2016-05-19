18 мая в Нижнем Тагиле водитель ВАЗа сбил девочку на велосипеде (ФОТО)
19 мая 2016, 09:40Происшествия
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Вечером около 19.00 на территории коллективного сада «Старатель-2» водитель 1976 года рождения допустил наезд на тагильчанку 2003 года рождения.
Сюжеты: Нижний Тагил
После столкновения с «ВАЗ-210740» у велосипедистки диагностированы травмы: перелом ключицы и ушиб шейного отдела позвоночника. После того, как медики оказали ей помощь, девочка была госпитализирована в травматологию Детской центральной городской больницы.
ГИБДД Нижнего Тагила напоминает, что дети до 14 лет передвигаться на велосипеде могут только в пределах пешеходных зон и велосипедных дорожек. За действия детей на дороге отвечают их родители. Также специалисты обращают внимание велосипедистов на необходимость использования защитной экипировки.
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