Новоуралец приговорен к тюрьме после передозировки наркотиками

Установлено, что в феврале 2016-го 25-летний Василий Бердников купил через интернет курительную смесь. После чего молодой человек пригласил к себе в гости двух товарищей, чтобы вместе раскурить приобретенный наркотик и выпить алкоголь.

Вечеринка закончилась трагедией: Бердникова и его приятеля в связи с передозировкой доставили в больницу. А третьего мужчину спасти не удалось – он скончался на месте. В квартире полицейские нашли запрещенное вещество, которое стало причиной передозировки компании. Свою вину в приобретении и хранении наркотиков хозяин квартиры признал.

Суд приговорил Бердникова к 4-м годам колонии общего режима.

Напоминаем, на прошлой неделе екатеринбургские спецслужбы задержали 19-летнюю студентку, которая торговала наркотиками через интернет на Урале.