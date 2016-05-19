В Нижнем Тагиле в пожаре пострадали мужчина и малыш 2-х лет
Накануне днем в пятиэтажке по улице Вагоностроителей загорелась кухня.
В 15:45 в жилом доме произошло возгорание, площадью 1,5 квадратных метра. Загорелась кухня в одной из квартир. 27-летний хозяин жилища смог потушить огонь самостоятельно. Однако он и его двухлетний ребенок успели надышаться продуктами горения.
Отравившихся доставили в токсикоцентр. Сейчас здоровью пострадавших ничего не угрожает – врачи обоих отпустили домой. Есть версия, что пожар начался вследствие неосторожного обращения с огнем во время готовки пищи.
Ночью в Черноисточинске горели частный дом, баня и надворовые постройки. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Спасатели действовали по повышенному номеру сложности – огонь мог перебраться на близлежащие дома. Пожар начался в 01:43, предположительно, из-за короткого замыкания проводки. Полностью потушить огонь удалось только под утро.
Днем 18 мая в Уральском участковом лесничестве произошел очередной лесной пожар. Огонь повредил площадь в размере 3-х гектаров. Тушили пожар сотрудники Уральской базы авиаохраны лесов, лесничества и арендаторы, пожарные из Горноуральска.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru