В Нижнем Тагиле в пожаре пострадали мужчина и малыш 2-х лет

В 15:45 в жилом доме произошло возгорание, площадью 1,5 квадратных метра. Загорелась кухня в одной из квартир. 27-летний хозяин жилища смог потушить огонь самостоятельно. Однако он и его двухлетний ребенок успели надышаться продуктами горения.

Отравившихся доставили в токсикоцентр. Сейчас здоровью пострадавших ничего не угрожает – врачи обоих отпустили домой. Есть версия, что пожар начался вследствие неосторожного обращения с огнем во время готовки пищи.

Ночью в Черноисточинске горели частный дом, баня и надворовые постройки. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Спасатели действовали по повышенному номеру сложности – огонь мог перебраться на близлежащие дома. Пожар начался в 01:43, предположительно, из-за короткого замыкания проводки. Полностью потушить огонь удалось только под утро.

Днем 18 мая в Уральском участковом лесничестве произошел очередной лесной пожар. Огонь повредил площадь в размере 3-х гектаров. Тушили пожар сотрудники Уральской базы авиаохраны лесов, лесничества и арендаторы, пожарные из Горноуральска.