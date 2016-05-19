В питомнике Верхней Сысерти сгорело 10 кошек породы мейн-кун

На этой неделе в частом доме, в котором располагался питомник для животных, произошел пожар. Ранним утром загорелась крыша. Глава семьи Алексей проснулся, когда жилище было охвачено пламенем.

Мужчина вытащил свою жену Светлану через разбитое окно. Огонь уничтожил дом и надворные постройки. Целой осталось только баня.

Когда супруги выбежали на улицу, в их жилище взорвался газовый баллон. В результате, в пожаре сгорело 4 взрослых кошек и 6 котят породы мейн-кун, которых разводила семья. Сейчас у погорельцев осталось только два кота. Этих питомцев Алексей и Светлана увезли в Екатеринбург еще до происшествия.

Среди других животных уцелела лишь одна коза и кролики. Клетки с ними поливали водой очевидцы происшествия.

В настоящий момент супругов временно приютил сосед. Они собирают средства на лечение выживших животных. Точная причина возгорания неизвестна, однако погорельцы полагают, что пожар мог быть вызван прилетевшим от соседей пеплом.