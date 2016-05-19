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В питомнике Верхней Сысерти сгорело 10 кошек породы мейн-кун
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В питомнике Верхней Сысерти сгорело 10 кошек породы мейн-кун

19 мая 2016, 17:30ПроисшествияТимофей Данилов
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