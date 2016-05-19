В центре Нижнего Тагила на проспекте Строителей произошел пожар в жилом доме (ФОТО)

В 15:00 услышали звуки сирен, увидели две пожарные машины. Из одного из окон дома на пр. Строителей, 10 валит дым. Горит квартира на втором этаже. Пожарные воспользовались специальной лестницей, разбили окно, сейчас тушат пожар. Позднее приехала скорая рассказал журналистам TagilCity.ru очевидец Иван.