В центре Нижнего Тагила на проспекте Строителей произошел пожар в жилом доме (ФОТО)
19 мая 2016, 16:10ПроисшествияПавел Щербина
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О пожаре в доме по адресу пр. Строителей, 10 сообщили работники офиса, расположенного напротив.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 15:00 услышали звуки сирен, увидели две пожарные машины. Из одного из окон дома на пр. Строителей, 10 валит дым. Горит квартира на втором этаже. Пожарные воспользовались специальной лестницей, разбили окно, сейчас тушат пожар. Позднее приехала скорая рассказал журналистам TagilCity.ru очевидец Иван.
Получить оперативный комментарий от пожарных не удалось.
TagilCity.ru напоминает о том, что позавчера на ул. Ермака в Нижнем Тагиле огонь уничтожил деревянный дом.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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