Жителей одного из посёлков Свердловской области эвакуируют, спасая от надвигающегося лесного пожара (ФОТО)
Сообщение о верховом лесном пожаре близ посёлка Карьер поступило в полицию Тавды 18 мая в 14:22.
Лес горел на площади 22 гектара в 4-5 километрах от посёлка Карьер, где проживает 250 человек.
В посёлок прибыл транспорт полиции, а также автобусы для эвакуации. Полицейские проводят обход жилых домов, предлагая жителям посёлка эвакуироваться, забрав с собой ценности и документы. Сельчанам, в целях их безопасности, предлагают эвакуироваться в Тавду, сообщает официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок по автодороге Камышлов-Туринск-Ирбит-Тавда на отрезке с 250 по 258 км.
ФОТО: Валерий Горелых
TagilCity.ru напоминает о том, что стихия представляет для человека смертельную опасность. 10 мая коллективными усилиями сотрудников лесхоза и селян удалось остановить лесной пожар на подступах к селу Южаково.
© Эрик Х., TagilCity.ru