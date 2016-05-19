Жителей одного из посёлков Свердловской области эвакуируют, спасая от надвигающегося лесного пожара (ФОТО)

Лес горел на площади 22 гектара в 4-5 километрах от посёлка Карьер, где проживает 250 человек.

В посёлок прибыл транспорт полиции, а также автобусы для эвакуации. Полицейские проводят обход жилых домов, предлагая жителям посёлка эвакуироваться, забрав с собой ценности и документы. Сельчанам, в целях их безопасности, предлагают эвакуироваться в Тавду, сообщает официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок по автодороге Камышлов-Туринск-Ирбит-Тавда на отрезке с 250 по 258 км.

ФОТО: Валерий Горелых

TagilCity.ru напоминает о том, что стихия представляет для человека смертельную опасность. 10 мая коллективными усилиями сотрудников лесхоза и селян удалось остановить лесной пожар на подступах к селу Южаково.