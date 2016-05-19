Жительница Кушвы случайно сожгла своего возлюбленного и его мать (ФОТО)
19 мая 2016, 16:50ПроисшествияТимофей Данилов
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За свою неосторожность, которая стала причиной смерти двух человек, гражданке грозит четыре года колонии.
Сюжеты: Кушва
Сыщики Кушвы расследуют уголовное дело в отношении женщины из поселка Азиатская.
По данным следствия, 5 мая на месте сгоревшего дома пожарные нашли два обгоревших тела. Погибшими оказались 48-летний мужчина и его 69-летняя мать.
Как оказалось, подозреваемая подожгла кучу мусора во дворе и ушла, оставив костер без присмотра. В одной из квартир дома спали сожитель женщины и её пожилая мать. Огонь с подожженной кучи перекинулся на жилье, вследствие чего семья заживо сгорела.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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