14-летний школьник из Алапаевска забрался на вышку ЛЭП и погиб от удара током (ВИДЕО)
19 мая 2017, 11:07Происшествия
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В Алапаевске погиб подросток, взобравшись на вышку, находившуюся под высоким напряжением.
Сюжеты: Алапаевск
Во второй половине дня, 18 мая, в Алапаевске произошло ЧП, в котором погиб 14-летний школьник. Мальчик с двумя своими приятелями взобрался на 18-метровую вышку линии электропередачи, которая находилась под напряжением в 110 кВ.
В результате один из подростков погиб на месте. Момент происшествия удалось запечатлеть очевидцу случившегося. На видео видно, как кто-то вдалеке взбирается на вышку, а потом происходит вспышка.
По факту ЧП создана специальная комиссия, состоящая из энергетиков и представителей правоохранительных органов, об этом сообщает Е1.RU. Она займется расследованием и уточнением обстоятельств произошедшего.
Видео: Е1.RU
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