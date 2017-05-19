14-летний школьник из Алапаевска забрался на вышку ЛЭП и погиб от удара током (ВИДЕО)

Во второй половине дня, 18 мая, в Алапаевске произошло ЧП, в котором погиб 14-летний школьник. Мальчик с двумя своими приятелями взобрался на 18-метровую вышку линии электропередачи, которая находилась под напряжением в 110 кВ.

В результате один из подростков погиб на месте. Момент происшествия удалось запечатлеть очевидцу случившегося. На видео видно, как кто-то вдалеке взбирается на вышку, а потом происходит вспышка.

По факту ЧП создана специальная комиссия, состоящая из энергетиков и представителей правоохранительных органов, об этом сообщает Е1.RU. Она займется расследованием и уточнением обстоятельств произошедшего.

Видео: Е1.RU