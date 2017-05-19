Деятельность наркопритона пресекли полицейские Карпинска
19 мая 2017, 17:00Происшествия
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Деятельность притона для наркоманов пресекли правоохранители Карпинска.
Участковому поступило заявление от местных жителей о нахождении в одной из квартир притона, где собираются наркоманы. Выехав на адрес, полицейский обнаружил там трех мужчин с признаками употребления наркотиков.
В жилище были найдены предметы для изготовления и употребления дезоморфина. Установлено: 29-летний хозяин жилплощади состоит на учете у нарколога, его товарищи нигде не работают. В отношении владельца квартиры возбуждено уголовное дело, пишут «Вечерние Ведомости».
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