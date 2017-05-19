Два электромонтера нижнетагильского предприятия получили ожоги на производстве в результате несчастного случая

18 мая на предприятии «ЕвразЭнергоТранс» четверо работников проводили производственные работы – ремонт электроустановок. При этом двое человек – 44-летний и 61-летний мужчины - находились внутри люльки автогидроподъемника. Во время работы было допущено приближение люльки к частям оборудования, имеющих напряжение 110 кВ. На металлической части произошел пробой, который и стал причиной ЧП.