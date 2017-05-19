Два электромонтера нижнетагильского предприятия получили ожоги на производстве в результате несчастного случая
19 мая 2017, 12:55Происшествия
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Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила начала проверку по факту ЧП, произошедшего на одном из предприятий города. Два рабочих получили ожоги во время проведения работ из-за пробоя, образовавшегося в подъемнике.
Сюжеты: Нижний Тагил
18 мая на предприятии «ЕвразЭнергоТранс» четверо работников проводили производственные работы – ремонт электроустановок. При этом двое человек – 44-летний и 61-летний мужчины - находились внутри люльки автогидроподъемника. Во время работы было допущено приближение люльки к частям оборудования, имеющих напряжение 110 кВ. На металлической части произошел пробой, который и стал причиной ЧП.
Рабочие получили термические ожоги груди и левых рук. Пострадавших госпитализировали в Демидовскую больницу, где они сейчас и находятся. Состояние мужчин оценивается как удовлетворительное.
Прокуратура Тагилстроевского района начала проверку обстоятельств несчастного случая, приведшего к травмированию рабочих.
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