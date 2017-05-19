Мать и сын обокрали комнату в общежитии Каменска-Уральского

Преступление они совершили 1 марта. К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что её жилище было ограблено. По «горячим следам» были задержаны 26-летний рецидивист и его 45-летняя мать.

Вечером указанного дня родственники находились в общежитии и распивали спиртное. Вскоре, проходя мимо одной из комнат, они заметили приоткрытую дверь. Они прокрались внутрь и вынесли всё, что представляло ценность - ювелирные украшения, норковую шубу, продукты питания, телевизор, светильник, косметические и парфюмерные средства, бытовая химия и даже мягкая игрушка. Их даже не смутил мирно спящий мужчина в жилище.

Воровка не нашла иного способа вынести шубу, кроме как надев её поверх своей дублёнки. Это и привлекло внимание прохожих. Другое похищенное они спрятали у бабушки, деньги потратили на алкоголь и еду.

Молодой человек получил 2 с половиной года лишения свободы за кражу, а его мать была осуждена на полтора года условно.