Пьяный водитель Daewoo Nexia сбил подростка-велосипедиста на перекрестке в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
19 мая 2017, 09:30Происшествия
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В состоянии алкогольного опьянения водитель иномарки с 4-летним стажем вождения сбил 16-летнего подростка на перекрестке в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
В 22:00 18 мая пьяный водитель, 34-летний уроженец Кыргызстана, нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время подросток на велосипеде пересекал дорогу.
Водитель Daewoo Nexia не успел затормозить и сшиб велосипедиста. Подросток получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и был госпитализирован, об этом сообщает Е1.RU.
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Фото, видео: Е1.RU
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