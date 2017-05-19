Стая собак напала на тагильчанку рядом с музеем изобразительных искусств (ФОТО)
19 мая 2017, 16:00Происшествия
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На 23-летнюю тагильчанку напала стая бродячих собак. Инцидент произошел у музея изобразительных искусств.
Сюжеты: Нижний Тагил
Девушка занимается бегом. Во время прогулки она оказалась у музея изобразительных искусств, там, на тротуаре, лежали бродячие собаки. Тагильчанка перешла на шаг. В момент, когда она проходила мимо животных, одна из собак набросилась на нее и укусила. Проходящие мимо люди никак не реагировали на происходящее. Пострадавшая позвонила родителям, которые отвезли ее в травмпункт.
Директор музея сказала, что ранее жалоб на бродячих собак она не получала, но теперь оставит заявку на отлов, пишет АН «Между строк».
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Фото: АН «Между строк»
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