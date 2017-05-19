Стая собак напала на тагильчанку рядом с музеем изобразительных искусств (ФОТО)

Девушка занимается бегом. Во время прогулки она оказалась у музея изобразительных искусств, там, на тротуаре, лежали бродячие собаки. Тагильчанка перешла на шаг. В момент, когда она проходила мимо животных, одна из собак набросилась на нее и укусила. Проходящие мимо люди никак не реагировали на происходящее. Пострадавшая позвонила родителям, которые отвезли ее в травмпункт.