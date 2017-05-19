Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и заехал на кладбище под Серовом: по пути он въехал в могилу (ВИДЕО)
19 мая 2017, 10:40Происшествия
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22-летний водитель отечественного автомобиля повредил забор и могилу на кладбище в селе под Серовом, допустив съезд с автотрассы.
Утром 18 мая в селе под Серовом произошло ДТП. Молодой мужчина, не справившись с управлением, вылетел с дороги. По пути движения он заехал на кладбище, расположенное у автотрассы, допустив снос забора и повреждение могилы. Об этом местные жители сообщили в дежурную часть полиции.
Личность нарушителя установлена. Им оказался 22-летний житель Серовского ГО. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего ЧП, сообщает Е1.RU.
Кладбище села Филькино после ДТП.
Видео: Е1.RU
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