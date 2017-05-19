Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и заехал на кладбище под Серовом: по пути он въехал в могилу (ВИДЕО)

Утром 18 мая в селе под Серовом произошло ДТП. Молодой мужчина, не справившись с управлением, вылетел с дороги. По пути движения он заехал на кладбище, расположенное у автотрассы, допустив снос забора и повреждение могилы. Об этом местные жители сообщили в дежурную часть полиции.