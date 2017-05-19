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Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и заехал на кладбище под Серовом: по пути он въехал в могилу (ВИДЕО)
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Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и заехал на кладбище под Серовом: по пути он въехал в могилу (ВИДЕО)

19 мая 2017, 10:40Происшествия
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