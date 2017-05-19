Житель Карпинска познакомился с женщиной в соцсетях и после встречи зарезал её
19 мая 2017, 07:15Происшествия
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В Карпинске местные жители обнаружили труп женщины. На шее погибшей было ножевое ранение.
Преступник попытался спрятать тело: сбросил его в яму, присыпал ветошью. Сейчас главный подозреваемый задержан, и решается вопрос о заключении его под стражу, пишут Ведомости-Урал.
Погибшая - уроженка Краснотурьинска. Незадолго до трагедии она познакомилась в социальных сетях с мужчиной из Карпинска. Позже они встретились и организовали посиделку с алкоголем. Между новыми знакомыми произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и порезал жертве горло.
Как оказалось, ранее подозреваемый уже отбывал наказание за убийство.
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