Житель Карпинска познакомился с женщиной в соцсетях и после встречи зарезал её

Преступник попытался спрятать тело: сбросил его в яму, присыпал ветошью. Сейчас главный подозреваемый задержан, и решается вопрос о заключении его под стражу, пишут Ведомости-Урал .

Погибшая - уроженка Краснотурьинска. Незадолго до трагедии она познакомилась в социальных сетях с мужчиной из Карпинска. Позже они встретились и организовали посиделку с алкоголем. Между новыми знакомыми произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и порезал жертве горло.