Рабочий в Екатеринбурге упал с девятого этажа строящегося дома и остался жив

По словам очевидцев, мужчина упал с высоты девятого этажа. На место вызвали скорую помощь. Когда рабочего увозили в больницу, он был жив.

По сообщению компании-застройщика Forum Group, занимающегося стройкой жилого комплекса «Ольховский парк», на котором произошел инцидент, для жизни и здоровья екатеринбуржца нет угрозы.

Полицейские проводят проверку. В 2016 году на стройке дома этого же застройщика упал кран, тогда погиб крановщик, пишет Е1.