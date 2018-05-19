Рабочий в Екатеринбурге упал с девятого этажа строящегося дома и остался жив
19 мая, 13:05Происшествия
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В Екатеринбурге с высоты девятого этажа недостроенного дома по ул. Колмогорова упал рабочий. Мужчина остался жив.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, мужчина упал с высоты девятого этажа. На место вызвали скорую помощь. Когда рабочего увозили в больницу, он был жив.
По сообщению компании-застройщика Forum Group, занимающегося стройкой жилого комплекса «Ольховский парк», на котором произошел инцидент, для жизни и здоровья екатеринбуржца нет угрозы.
Полицейские проводят проверку. В 2016 году на стройке дома этого же застройщика упал кран, тогда погиб крановщик, пишет Е1.
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