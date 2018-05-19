Труп дальнобойщика из Екатеринбурга нашел случайный прохожий в лесу в Пермском крае

Илья Лосимович пропал в марте 2018 года. Он повез груз алкогольной продукции из Екатеринбурга. 3 марта перестал выходить на связь с родственниками.

Грузовик нашли на трассе Чернушка-Куеда. Большегруз замело снегом, однако груз был на месте. От машины шли следы одного человека в направлении Чернушки. Следов борьбы на месте не было обнаружено, сообщает Е1.