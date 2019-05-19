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На трассе Екатеринбург — Серов в массовом ДТП погиб человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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На трассе Екатеринбург — Серов в массовом ДТП погиб человек

Сегодня, 20:27ПроисшествияФото: группа «Екатеринбург – Серов»
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