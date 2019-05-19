На трассе Екатеринбург — Серов в массовом ДТП погиб человек

По предварительным данным, 23-летний водитель «Лада-Калина» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Skoda Octavia и двумя Ford Focus.

Спасателям пришлось деблокировать автомобили, чтобы вызволить пострадавших. Водитель «Лады» умер на месте, а пассажирка из отечественного автомобиля получила травмы. Пострадал также водитель Skoda Octavia.

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Госатоинспекция установила, что водитель «Лады» со своей матерью направлялся в Нижнюю Туру. Стаж вождения погибшего составлял всего девять месяцев.