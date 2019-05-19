На трассе Екатеринбург — Серов в массовом ДТП погиб человек
Сегодня, 20:27ПроисшествияФото: группа «Екатеринбург – Серов»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На трассе Екатеринбург – Серов 19 мая при столкновении четырех автомобилей один человек погиб и двое пострадали, сообщает издание РЕН ТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, 23-летний водитель «Лада-Калина» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Skoda Octavia и двумя Ford Focus.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спасателям пришлось деблокировать автомобили, чтобы вызволить пострадавших. Водитель «Лады» умер на месте, а пассажирка из отечественного автомобиля получила травмы. Пострадал также водитель Skoda Octavia.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: группа «Екатеринбург – Серов»
Госатоинспекция установила, что водитель «Лады» со своей матерью направлялся в Нижнюю Туру. Стаж вождения погибшего составлял всего девять месяцев.
Движение на месте ДТП было перекрыто, сотрудниками госавтоинспекции осуществлялось регулирование потоков транспорта в обоих направлениях.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей