Под Нижним Тагилом в результате лобового автостолкновения пострадал ребенок

На 34-м км трассы Николо-Павловское — Алапаевск водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Teana, который следовал со стороны Алапаевска.

В результате происшествия 12-летняя девочка из Nissan получила ушибы туловища и конечностей, но в госпитализации не нуждалась. Водитель отечественного автомобиля с переломами правого предплечья отправлен в городскую больницу №1 Нижнего Тагила.