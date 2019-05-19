Под Нижним Тагилом в результате лобового автостолкновения пострадал ребенок
Сегодня, 17:34ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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19 мая на трассе Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск столкнулись «Ваз-21124» и Nissan Teana, вследствие чего травмы получили 12-летний ребенок и водитель отечественного автомобиля, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу и ГГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
На 34-м км трассы Николо-Павловское — Алапаевск водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Teana, который следовал со стороны Алапаевска.
В результате происшествия 12-летняя девочка из Nissan получила ушибы туловища и конечностей, но в госпитализации не нуждалась. Водитель отечественного автомобиля с переломами правого предплечья отправлен в городскую больницу №1 Нижнего Тагила.
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В ведомстве подчеркнули, что пострадавший ребенок находился на заднем сидении иномарки и был пристегнут ремнем безопасности.
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