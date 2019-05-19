В Екатеринбурге начинающий водитель сбил ребёнка
18 мая в Екатеринбурге автомобиль ВАЗ наехал на 8-летнего ребёнка. Водитель получил права месяц назад, сообщает портал Е1.
ДТП произошло на улице Латвийской. По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗа направлялся по улице Центральной и, пересекая улицу Латвийскую, допустил наезд на мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи. Несовершеннолетний был госпитализирован в ДЦГБ № 9. Медики диагностировали у него ушиб мягких тканей правого бедра.
На месте происшествия сотрудниками ГИБДД устанавливают точные причины аварии. Проведены необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы столкновения.
17 мая на дублере Сибирского тракта неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника ДТП.