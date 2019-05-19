В Екатеринбурге начинающий водитель сбил ребёнка

ДТП произошло на улице Латвийской. По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗа направлялся по улице Центральной и, пересекая улицу Латвийскую, допустил наезд на мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи. Несовершеннолетний был госпитализирован в ДЦГБ № 9. Медики диагностировали у него ушиб мягких тканей правого бедра.