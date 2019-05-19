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В Екатеринбурге родителям дошкольника пожелали «поминать своих детей»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге родителям дошкольника пожелали «поминать своих детей»

Сегодня, 16:16ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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