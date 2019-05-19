В Екатеринбурге родителям дошкольника пожелали «поминать своих детей»
Сегодня, 16:16ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбурженке вручили грамоту за активное участие в жизни детского сада. Администрация учреждения пожелала родителям «любить и поминать своих детей». Благодарственное письмо с опечаткой женщина опубликовала на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Жительница Екатеринбурга написала, что желает уничтожить благодарственное письмо, полученное в детском саду.
А нам вот грамоту вручили. Правда, мы теперь ее, наверное, сожжем. За такие-то пожелания, написал родитель на странице в Facebook.
Узнать детский сад, в котором вручили грамоту, не удалось, так как женщина удалила выходные данные документа.
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Фото: страница Илоны Стародубцевой
Пользователи соцсети предположили, что в тексте благодарности допущена опечатка: вместо слово «поминать» должно было стоять «понимать».
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