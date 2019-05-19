В Нижнем Тагиле полиция оцепила торговый центр из-за сообщения о бомбе
Сегодня, 11:11Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера вечером правоохранительные службы Нижнего Тагила получили сообщение о минировании ТЦ «Гороскоп» на улице Юности. На место прибыла полиция и перекрыла территорию. Об этом TagilCity.ru рассказали в Центре защиты населения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Звонок об угрозе взрыва поступил в 21-39. Сотрудники полиции оцепили здание и прилегающий участок. Изучение местности выявило, что сообщение было ложным, рассказали TagilCity.ru в диспетчерской службе.
В управление полиции Нижнего Тагила от комментариев воздержались.
14 мая в ФОК «Президентский» был обнаружен муляж бомбы — перемотанная изолентой коробка с проводами. Во время работы спецслужб из здания пришлось эвакуировать около 100 человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей