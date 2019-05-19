В Нижнем Тагиле полиция оцепила торговый центр из-за сообщения о бомбе

Звонок об угрозе взрыва поступил в 21-39. Сотрудники полиции оцепили здание и прилегающий участок. Изучение местности выявило, что сообщение было ложным, рассказали TagilCity.ru в диспетчерской службе.

14 мая в ФОК «Президентский» был обнаружен муляж бомбы — перемотанная изолентой коробка с проводами. Во время работы спецслужб из здания пришлось эвакуировать около 100 человек.