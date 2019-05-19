В Нижнем Тагиле пожарные спасли человека из горящей квартиры

Возгорание произошло в квартире на первом этаже. На место происшествия прибыли 6 сотрудников МЧС, в тушении приняли участие три единицы спецтехники.

18 мая в Екатеринбурге при пожаре в квартире на Вторчермете погиб один человек, еще один – госпитализирован.