В Нижнем Тагиле пожарные спасли человека из горящей квартиры
Сегодня, 12:58ПроисшествияФото: ИА «Все новости»
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18 мая в 14:00 из пожара в многоквартирном доме на улице Окунева, 25 в Нижнем Тагиле сотрудники МЧС спасли человека, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Возгорание произошло в квартире на первом этаже. На место происшествия прибыли 6 сотрудников МЧС, в тушении приняли участие три единицы спецтехники.
Спасатели эвакуировали шестерых жильцов подъезда. При помощи специальных устройств пожарные спасли одного человека.
Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет.
18 мая в Екатеринбурге при пожаре в квартире на Вторчермете погиб один человек, еще один – госпитализирован.
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