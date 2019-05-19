В Свердловской области во время катаний с отцом на квадроцикле погиб ребенок

18 мая около 15:00 в Нижнесергинском районе в поселке Атиг произошла смертельная авария. Отец и сын приехали из Екатеринбурга в гости к родственникам и решили покататься в поле на квадрацикле. Сначала транспортным средством управлял отец. Затем он пустил за руль сына, сам отец сидел позади. Несовершеннолетний был в шлеме.

Во время поездки мальчик не справился с управлением и опрокинул вездеход. После аварии ребенок еще был жив некоторое время. Однако специалистам скорой помощи не удалось спасти несовершеннолетнего.

В июне 2018 года по дороге в санаторий «Луч» от Верхней Сысерти в лобовом столкновении двух квадроциклов погибли четыре студента. Одна девушка осталась жива. В августе того же года под Нижним Тагилом в аварии с участием квадроцикла погиб мужчина.