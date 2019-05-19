В Верхней Пышме бетонный забор раздавил ребенка

По предварительным данным, 12-летний мальчик вместе с двумя друзьями перелазил через забор в гаражном кооперативе на улице Машиностроителей в Верхней Пышме. Двое подростков успели миновать препятствие. На одного из детей бетонный забор рухнул. В результате происшествия несовершеннолетний погиб.

По факту гибели ребенка в региональном управлении СКР по Свердловской области организована доследственная проверка. Точная причина смерти мальчика будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время устанавливается, на чьем балансе находится ограждение, принадлежность земельного участка. Будет установлено, были ли соблюдены требования федерального законодательства при возведении ограждения, цитирует портал Е1 сообщение СКР.

Также будут установлены другие обстоятельства, которые привели к смерти подростка.