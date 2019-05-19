В Верхней Пышме бетонный забор раздавил ребенка

18 мая около 19:00 в Верхней Пышме 12-летний ребенок погиб после падения на него забора из бетонных плит, сообщает портал Е1.
По предварительным данным, 12-летний мальчик вместе с двумя друзьями перелазил через забор в гаражном кооперативе на улице Машиностроителей в Верхней Пышме. Двое подростков успели миновать препятствие. На одного из детей бетонный забор рухнул. В результате происшествия несовершеннолетний погиб.
По факту гибели ребенка в региональном управлении СКР по Свердловской области организована доследственная проверка. Точная причина смерти мальчика будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время устанавливается, на чьем балансе находится ограждение, принадлежность земельного участка. Будет установлено, были ли соблюдены требования федерального законодательства при возведении ограждения, цитирует портал Е1 сообщение СКР.
Также будут установлены другие обстоятельства, которые привели к смерти подростка.
Ранее в Первоуральске в заброшенном здании школы-интерната бетонной плитой придавило 16-летнего подростка. Парень находится в больнице, у него диагностирован перелом костей таза. СКР возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Администрация города объявила аукцион по поиску подрядчика, который займется сносом здания, где произошло происшествие.