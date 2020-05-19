В Свердловской области найдено тело еще одной пропавшей в прошлом году девушки
Сегодня, 18:13ПроисшествияФото: «Туринск LIVE» / vk.com
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В Свердловской области найдено тело 14-летней Олеси Ежовой, которая пропала осенью 2019 года в Туринске, пишет Е1.
Девочка исчезла 21 октября по пути в школу. На следующий день на берегу реки был найден ее рюкзак, а на днях там же, в воде, нашли тело.
По словам пресс-секретарь областного СУ СК Максима Чалкова, проводилась экспертиза по установлению личности.
Сегодня, 19 мая, Олесю Ежову похоронили в Туринске.
Напомним, в недавнем времени в Реже обнаружили тело тагильчанки Кристины Герасимовой, которую разыскивали с осени прошлого года.
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