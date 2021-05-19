35-летняя жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам более 660 тысяч рублей

35-летняя жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам более 660 тысяч рублей
35-летняя жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам более 660 тысяч рублей
Сегодня, 16:24ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
35-летняя сотрудница частной медицинской компании из Нижнего Тагила перевела мошенникам свыше 660 тысяч рублей. По указке неизвестных она взяла кредит и перевела деньги на «безопасный счет».

Тагильчане разных возрастов продолжают попадаться на уловки мошенников и терять свои сбережения и влезать в кредитные долги.

Так 35-летняя сотрудница нижнетагильской частной медицинской компании перевела мошенникам более 660 тысяч рублей после звонка с незнакомого телефона. Звонившая женщина, представившись сотрудником банка, ссообщила, что держателю карты одобрен он-лайн кредит, и неизвестные пытаются снять ее деньги.

Следом позвонил мужчина, представившийся сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями, который подтвердил информацию об оформленной заявке на кредит и убедил женщину обналичить заявленную сумму в 400 тысяч и срочно! А затем положить деньги на «безопасный счет», рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

По словам полицейских, дальнейшее общение потерпевшей с мошенниками происходило посредством сообщений в мессенджере.

В итоге женщина оформила в офисе банка кредит и перевела все деньги на указанный счет. Через несколько дней тагильчанка вновь попалась на тот же трюк и вновь перевела кредитные средства, оформленные уже в другом банке, на «безопасный счет».

В итоге женщина потеряла более 660 тысяч рублей.

По данному факту в отделе полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, в начале мая почти 600 тысяч взяли в кредит тагильчанки и «подарили» мошенникам. Они также оформили кредиты по звонку от «сотрудника банка».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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