35-летняя жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам более 660 тысяч рублей

35-летняя сотрудница частной медицинской компании из Нижнего Тагила перевела мошенникам свыше 660 тысяч рублей. По указке неизвестных она взяла кредит и перевела деньги на «безопасный счет».

Тагильчане разных возрастов продолжают попадаться на уловки мошенников и терять свои сбережения и влезать в кредитные долги. Так 35-летняя сотрудница нижнетагильской частной медицинской компании перевела мошенникам более 660 тысяч рублей после звонка с незнакомого телефона. Звонившая женщина, представившись сотрудником банка, ссообщила, что держателю карты одобрен он-лайн кредит, и неизвестные пытаются снять ее деньги. Следом позвонил мужчина, представившийся сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями, который подтвердил информацию об оформленной заявке на кредит и убедил женщину обналичить заявленную сумму в 400 тысяч и срочно! А затем положить деньги на «безопасный счет», рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». По словам полицейских, дальнейшее общение потерпевшей с мошенниками происходило посредством сообщений в мессенджере. В итоге женщина оформила в офисе банка кредит и перевела все деньги на указанный счет. Через несколько дней тагильчанка вновь попалась на тот же трюк и вновь перевела кредитные средства, оформленные уже в другом банке, на «безопасный счет». В итоге женщина потеряла более 660 тысяч рублей. По данному факту в отделе полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Напомним, в начале мая почти 600 тысяч взяли в кредит тагильчанки и «подарили» мошенникам. Они также оформили кредиты по звонку от «сотрудника банка». Почти 600 тысяч взяли в кредит тагильчанки и «подарили» мошенникам

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