400 млн перевела на «безопасный счет» россиянка

Происшествие случилось в 2020 году. Позвонив 54-летней женщине, мошенники представились «сотрудниками службы безопасности банка». Злоумышленники сначала выяснили, что у их будущей жертвы на счете 14 миллионов рублей.
Отлично, будем спасать деньги. Берем, снимаем и несем, передает слова преступников РБК.
После этого, пострадавшая сама рассказала злоумышленникам, что в другом банке у нее есть еще 380 миллионов рублей. На что ей было заявлено, что по таким вопросам не могут ей помочь и передадут «дело» в ФСБ.
Далее в течение месяца «сотрудники ФСБ» выманивали у россиянки деньги. Общий ущерб составил 400 миллионов рублей.
Напомним, 19 мая сообщалось, как 35-летняя сотрудница частной медицинской компании из Нижнего Тагила перевела мошенникам свыше 660 тысяч рублей.