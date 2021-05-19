400 млн перевела на «безопасный счет» россиянка

400 млн перевела на «безопасный счет» россиянка
400 млн перевела на «безопасный счет» россиянка
Сегодня, 18:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
400 миллионов рублей перевела мошенникам жительница России. Мошенники утверждали, что необходимо спасать деньги.

Происшествие случилось в 2020 году. Позвонив 54-летней женщине, мошенники представились «сотрудниками службы безопасности банка». Злоумышленники сначала выяснили, что у их будущей жертвы на счете 14 миллионов рублей.

Отлично, будем спасать деньги. Берем, снимаем и несем, передает слова преступников РБК.

После этого, пострадавшая сама рассказала злоумышленникам, что в другом банке у нее есть еще 380 миллионов рублей. На что ей было заявлено, что по таким вопросам не могут ей помочь и передадут «дело» в ФСБ.

Далее в течение месяца «сотрудники ФСБ» выманивали у россиянки деньги. Общий ущерб составил 400 миллионов рублей.

Напомним, 19 мая сообщалось, как 35-летняя сотрудница частной медицинской компании из Нижнего Тагила перевела мошенникам свыше 660 тысяч рублей.

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