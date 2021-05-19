Две легковушки столкнулись на трамвайных путях на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

В результате инцидента было приостановлено движение трамваев, сообщается в группе «Типичный тагильчанин» во «Вконтакте». Под записью подписчики рассказали, что много людей успели сесть на трамвай возле «Киномакса».
Всех обелетили, а потом сказали: «Вы идите с этими билетами до музея, там возможно сядете»,написал очевидец Владимир.
На фотографии с места событий можно увидеть, что транспортные средства получили механические повреждения. У белого автомобиля из-за силы удара образовалась вмятина и разбилась одна фара.
В инциденте обошлось без пострадавших, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, 18 мая на дороге под Асбестом четыре человека пострадали в ДТП с лосем. В результате аварии животное скончалось, а 37-летний водитель и три пассажира легкового автомобиля оказались в больнице с различными травмами.