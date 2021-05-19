Масштабный лесной пожар под Екатеринбургом вплотную приблизился к жилому поселку

Масштабный лесной пожар под Екатеринбургом вплотную приблизился к жилому поселку
Масштабный лесной пожар под Екатеринбургом вплотную приблизился к жилому поселку
Сегодня, 15:31ПроисшествияФото: Е1.RU
Лесной пожар, разбушевавшийся под Екатеринбургом утром в среду, 19 мая вплотную приблизился к жилому поселку. В МЧС уверяют, что угрозы населенному пункту нет.

Густой столб дыма, поднимающийся в воздух из-за лесного пожара вблизи поселка Полевой, заметили не только жители Екатеринбурга, но и Кольцово, а также других близлежащих населенных пунктов.

В данный момент общая площадь возгорания, произошедшего недалеко от Челябинского тракта, составляет около 0,5 гектара. А местные жители переживают о том, что огонь может перекинуться на строения и жилые дома, а также на территорию аэропорта. Расстояние до ближайшего населенного пункта от места возгорания - всего один километр.

Однако в пресс-службе МЧС уверяют, что принимаются все меры по локализации пожара.

Проведена опашка, проложена минерализованная полоса, угрозы населенному пункту нет. Спрогнозировать, сколько времени займет тушение пожара, пока сложно, рассказали в ведомстве E1.RU.

Напомним, 17 мая из-за задымления и нулевой видимости в результате лесного пожара было перекрыто движение по Тюменскому тракту.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
сельские населенные пунктыпроисшествиеМЧСКольцоволесной пожаробществостихияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы