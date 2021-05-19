Неадекватный посетитель разгромил магазин в Нижнем Тагиле

Неадекватный посетитель разгромил магазин в Нижнем Тагиле
Неадекватный посетитель разгромил магазин в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:20ПроисшествияФото: Группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"
Неадекватный посетитель разгромил «Мегамарт» на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Он скакал по стеллажам, а затем повредил электропроводку и оставил часть магазина без электричества.

Инцидент произошел во вторник, 18 мая в магазине «Мегамарт» на улице Фрунзе, 13. Посетитель, который по словам очевидцев находился в неадекватном состоянии, прыгал по стеллажам и сметал с полок все, что попадалось под руку.

Происшествие сняла на камеру мобильника одна из очевидиц.

Видео:Группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Сотрудники магазина вызвали полицию, именно стражам порядка удалось задержать хулигана, который к тому моменту успел нанести значительный материальный ущерб торговой точке.

Сотрудники полиции выезжали по вызову представителей магазина. Задержанный 30-летний житель Ленинского района, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера и связанные с незаконным оборотом наркотиков. Он был передан бригаде скорой помощи и направлен в специализированное медучреждение. В отделе полиции 16 по заявлению представителей торговой точки организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, 10 мая в магазине «Красное & Белое» в микрорайоне ВМЗ в Нижнем Тагиле был убит мужчина. Таким образом закончилась словесная перепалка между двумя посетителями.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиеполицияобществоулица фрунземагазинмегамартпогромНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы