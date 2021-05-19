Неадекватный посетитель разгромил магазин в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел во вторник, 18 мая в магазине «Мегамарт» на улице Фрунзе, 13. Посетитель, который по словам очевидцев находился в неадекватном состоянии, прыгал по стеллажам и сметал с полок все, что попадалось под руку.
Происшествие сняла на камеру мобильника одна из очевидиц.
Сотрудники магазина вызвали полицию, именно стражам порядка удалось задержать хулигана, который к тому моменту успел нанести значительный материальный ущерб торговой точке.
Сотрудники полиции выезжали по вызову представителей магазина. Задержанный 30-летний житель Ленинского района, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера и связанные с незаконным оборотом наркотиков. Он был передан бригаде скорой помощи и направлен в специализированное медучреждение. В отделе полиции 16 по заявлению представителей торговой точки организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, 10 мая в магазине «Красное & Белое» в микрорайоне ВМЗ в Нижнем Тагиле был убит мужчина. Таким образом закончилась словесная перепалка между двумя посетителями.