Неадекватный посетитель разгромил магазин в Нижнем Тагиле

Неадекватный посетитель разгромил «Мегамарт» на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Он скакал по стеллажам, а затем повредил электропроводку и оставил часть магазина без электричества.

Инцидент произошел во вторник, 18 мая в магазине «Мегамарт» на улице Фрунзе, 13. Посетитель, который по словам очевидцев находился в неадекватном состоянии, прыгал по стеллажам и сметал с полок все, что попадалось под руку. Происшествие сняла на камеру мобильника одна из очевидиц. Видео: Группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте" Сотрудники магазина вызвали полицию, именно стражам порядка удалось задержать хулигана, который к тому моменту успел нанести значительный материальный ущерб торговой точке. Сотрудники полиции выезжали по вызову представителей магазина. Задержанный 30-летний житель Ленинского района, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера и связанные с незаконным оборотом наркотиков. Он был передан бригаде скорой помощи и направлен в специализированное медучреждение. В отделе полиции 16 по заявлению представителей торговой точки организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, 10 мая в магазине «Красное & Белое» в микрорайоне ВМЗ в Нижнем Тагиле был убит мужчина. Таким образом закончилась словесная перепалка между двумя посетителями. Мужчина убит в магазине «Красное & Белое» в Нижнем Тагиле

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