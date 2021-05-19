Пропавший без вести свердловчанин найден мертвым в реке Асбеста

В реке Рефт в Асбесте был обнаружен труп местного жителя, который, по словам очевидцев, несколько дней назад пропал без вести.

Инцидент случился 18 мая. Предварительная информация гласит, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утонул в реке. Следов криминала на теле уральца обнаружено не было. При себе у погибшего обнаружились смартфон, паспорт и деньги, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Напомним, 12 мая во время сплава по горной реке на Алтае утонул турист из Свердловской области. Один из катамаранов перевернулся, пассажир не смог забраться на плавстредство и утонул. Из воды его достали товарищи, однако реанимационные действия не помогли. Свердловский турист погиб в Горном Алтае

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