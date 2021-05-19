Водителя ослепило солнце: самосвал протаранил девять машин в Первоуральске

В происшествии обошлось без жертв, но пострадала женщина из автомобиля «Логан». С предварительным диагнозом «сотрясение мозга» она была доставлено в местную больницу. На данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают мужчину 1987 года рождения, который и устроил аварию.