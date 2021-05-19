Водителя ослепило солнце: самосвал протаранил девять машин в Первоуральске

Водителя ослепило солнце: самосвал протаранил девять машин в Первоуральске
Водителя ослепило солнце: самосвал протаранил девять машин в Первоуральске
Сегодня, 22:13ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Самосвал протаранил девять автомобилей в Первоуральске на улице Ватутина, 72а. Есть один пострадавший.

Инцидент произошел вечером 19 мая. В кузове водитель перевозил щебень. Предварительной причиной ДТП стало то, что водителя ослепило солнце. Он потерял контроль над управлением самосвала и протаранил девять автомобилей, пишет Е1 со ссылкой на главу пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерия Горелых. В результате среди машин, получивших повреждения — KIA Rio, Volkswagen Amarok, Renault Kaptur и другие.

В происшествии обошлось без жертв, но пострадала женщина из автомобиля «Логан». С предварительным диагнозом «сотрясение мозга» она была доставлено в местную больницу. На данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают мужчину 1987 года рождения, который и устроил аварию.

В 2019 году привлекался за отсутствие страховки. Признаков опьянения не имеет, сейчас его показания проверяют сотрудники ДПС,подчеркнул полковник Горелых.

Напомним, в лобовом ДТП под Серовом скончался 33-летний отец троих детей на отечественной легковушке. В него въехала иномарка с компанией внутри, накануне употреблявшая спиртное.

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