Бывший ОМОНовец Анатолий Мягков из Тагила погиб во время спецоперации на Донбассе

Бывший ОМОНовец Анатолий Мягков из Тагила погиб во время спецоперации на Донбассе

Бывший ОМОНовец Анатолий Мягков из Тагила погиб во время спецоперации на Донбассе

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Происшествия
Фото: страница сослуживца Анатолия Мягкова во ВКонтакте
Экс-участковый и сотрудник ОМОНа из Нижнего Тагила Анатолий Мягков погиб во время спецоперации на Украине. Боевой офицер уехал в горячую точку в апреле.

Бывший ОМОНовец Анатолий Мягков из Нижнего Тагила погиб на Донбассе 10 мая. Боец попал в зону действия взрывного устройства и был смертельно ранен в голову. По информации источника TagilCity.ru, знакомого с ситуацией, Анатолий уехал на Украину в апреле. Эти данные подтверждает и сослуживец тагильчанина.

Толик — человек своеобразный: суровый и мягкий, строгий и добрый, иногда забавный и смешной, но при всем этом надежный, как Т-34. За своих бойцов стоял всегда до последнего. Благодаря ему, многие бойцы просто напросто остались живы,написал в соцсетях бывший сослуживец погибшего Евгений.

21 июня Анатолию Мягкову исполнилось бы 50 лет. Бывшие коллеги и сослуживцы бойца тагильского ОМОНа организовали сбор средств для помощи его семье, у тагильчанина остались жена и двое детей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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