Бывший ОМОНовец Анатолий Мягков из Тагила погиб во время спецоперации на Донбассе

Экс-участковый и сотрудник ОМОНа из Нижнего Тагила Анатолий Мягков погиб во время спецоперации на Украине. Боевой офицер уехал в горячую точку в апреле.

Бывший ОМОНовец Анатолий Мягков из Нижнего Тагила погиб на Донбассе 10 мая. Боец попал в зону действия взрывного устройства и был смертельно ранен в голову. По информации источника TagilCity.ru, знакомого с ситуацией, Анатолий уехал на Украину в апреле. Эти данные подтверждает и сослуживец тагильчанина. Толик — человек своеобразный: суровый и мягкий, строгий и добрый, иногда забавный и смешной, но при всем этом надежный, как Т-34. За своих бойцов стоял всегда до последнего. Благодаря ему, многие бойцы просто напросто остались живы,написал в соцсетях бывший сослуживец погибшего Евгений. 21 июня Анатолию Мягкову исполнилось бы 50 лет. Бывшие коллеги и сослуживцы бойца тагильского ОМОНа организовали сбор средств для помощи его семье, у тагильчанина остались жена и двое детей. Список погибших свердловчан в ходе спецоперации на Украине (обновляется)

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