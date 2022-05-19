Двухлетняя девочка умерла в Красноуральске от удара током

В Красноуральске от удара током скончалась 2-летняя девочка. По данным «КП-Екатеринбург», трагедия случилась 6 апреля многодетной семье, где главой является пьющая мать.
ЧП произошло, когда женщина была в ванной. В этот момент девочка заползла за диван и засунула пальцы в розетку. Известно, что за прошлый год женщину три раза привлекали к ответственности по административному кодексу за ненадлежащее воспитание детей.
Однако следователи решили наказать работников органов опеки. Возбуждено дело по УК по ст. «Халатность, повлекшая смерть человека» в отношении органов опеки. Остальных четырех детей у матери забрали.