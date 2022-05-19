Двухлетняя девочка умерла в Красноуральске от удара током

Двухлетняя девочка умерла в Красноуральске от удара током
Двухлетняя девочка умерла в Красноуральске от удара током
Сегодня, 13:36ПроисшествияФото: pixabay.com
Ребенок из Красноуральска засунул пальцы в розетку, пока мама была в ванной. Девочка скончалась.

В Красноуральске от удара током скончалась 2-летняя девочка. По данным «КП-Екатеринбург», трагедия случилась 6 апреля многодетной семье, где главой является пьющая мать.

ЧП произошло, когда женщина была в ванной. В этот момент девочка заползла за диван и засунула пальцы в розетку. Известно, что за прошлый год женщину три раза привлекали к ответственности по административному кодексу за ненадлежащее воспитание детей.

Однако следователи решили наказать работников органов опеки. Возбуждено дело по УК по ст. «Халатность, повлекшая смерть человека» в отношении органов опеки. Остальных четырех детей у матери забрали.

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