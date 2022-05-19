Екатеринбуржцы пожаловались на отмену туров в Турцию без причин

Жители Екатеринбурга пожаловались, что фирма Anex Tour неожиданно для них отменила путевки в Турцию. Они боятся, что средства им не вернут, пишет Е1.
К примеру, один из екатеринбуржцев купил путевку в пятизвездочную гостиницу в начале весны прошлого года. За путевку в целом он заплатил 234 тысячи рублей. Тогда путешествие перенесли на год вперед из-за коронавируса.
Мужчина рассказал, что его заявку сняли, даже не объяснив почему. На претензию екатеринбуржца не отреагировали. Про возврат средств речи и не зашло. По словам мужчины, ему предложили или депозит, или выкуп путевки.
На портале туроператора Турцию называют «недоступной для поездок страной». В этом же перечне находятся и Мальдивы, Египет, Мексика, Кипр, ОАЭ и другие страны. Внесенные средства путешественникам предлагают перенести для путешествия в другую страну.