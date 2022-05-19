Екатеринбуржцы пожаловались на отмену туров в Турцию без причин

Екатеринбуржцы пожаловались на отмену туров в Турцию без причин
Екатеринбуржцы пожаловались на отмену туров в Турцию без причин
Сегодня, 10:27ПроисшествияФото: pixabay.com
В Екатеринбурге турфирма Anex Tour отменила поездку в терцию для ряда путешественников.

Жители Екатеринбурга пожаловались, что фирма Anex Tour неожиданно для них отменила путевки в Турцию. Они боятся, что средства им не вернут, пишет Е1.

К примеру, один из екатеринбуржцев купил путевку в пятизвездочную гостиницу в начале весны прошлого года. За путевку в целом он заплатил 234 тысячи рублей. Тогда путешествие перенесли на год вперед из-за коронавируса.

Мужчина рассказал, что его заявку сняли, даже не объяснив почему. На претензию екатеринбуржца не отреагировали. Про возврат средств речи и не зашло. По словам мужчины, ему предложили или депозит, или выкуп путевки.

На портале туроператора Турцию называют «недоступной для поездок страной». В этом же перечне находятся и Мальдивы, Египет, Мексика, Кипр, ОАЭ и другие страны. Внесенные средства путешественникам предлагают перенести для путешествия в другую страну.

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Новости УрФО
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