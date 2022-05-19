Мошенники под видом сервиса Bla-bla-car обманули шесть тагильчан

Популярный сервис по поиску попутчиков для поездок вдаль стал способом дополнительного заработка для нечистых на руку людей. От их действий с начала года уже пострадали шесть жителей Нижнего Тагила.

Крайний случай произошел с 24-летней работницей медицинского учреждения Нижнего Тагила в конце апреля. Девушка планировала поездку в Челябинск и со своего смартфона воспользовалась сервисом по поиску попутчиков Bla-bla-car. Спустя некоторое время тагильчанке пришел ответ от якобы перевозчика, который за аванс в 50 рублей был готов забронировать место в своем автомобиле за 24-летней попутчицей. Как рассказали редакции в МУ МВД России «Нижнетагильское», мошенник скинул девушке ссылку на оплату. На указанном сайте тагильчанка заполнила свои данные и все реквизиты карты, после чего дождалась подтверждающего смс от банка и ввела код. В итоге с карты тагильчанки пропало пять тысяч рублей. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело за мошенничество (п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ). В последнее время такая схема мошенничества становится довольно распространенной. Сначала 2022 года в органы внутренних дел Нижнего Тагила обратилось 6 граждан, которые воспользовались сервисом по поиску попутчиков, перешли по сторонней ссылке и стали жертвой обмана, рассказали правоохранители. Полицейские напоминают, что оплачивать поездки в подобных случаях можно только с официальных страниц перевозчиков, не переходя по внешним ссылкам. Наилучшим вариантом стражи порядка называют расчет наличными. 600 тысяч перевела мошенникам на «безопасный счет» пенсионерка из Нижнего Тагила

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