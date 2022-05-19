Неизвестный избил прохожего в районе Красного Камня в Нижнем Тагиле

Правоохранители разыскивают напавшего на тагильчанина в районе бани на Красном Камне мужчину. Злоумышленник был одет в черные кофту и штаны и белые кроссовки.

Инцидент произошел 14 мая около половины одиннадцатого вечера в районе бани на Красном Камне в Нижнем Тагиле. По словам пострадавшего, незнакомец спровоцировал тагильчанина на словесную перепалку, которая позднее переросла в рукоприкладство. В итоге злоумышленник избил своего оппонента, рассказали в пресс-службе Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское». Злоумышленник среднего роста и телосложения был одет в чёрную кофту с красной полосой и надписью «КАРРА» на груди, чёрные спортивные штаны и светлые кроссовки. Правоохранители просят всех возможных свидетелей инцидента сообщить о нападавшем всю имеющуюся информацию в дежурную часть ОП № 18 или здания МУ МВД России «Нижнетагильское», а также по телефонам 47-70-02 и 47-71-02. Наркодилер-акробат объявлен в розыск в Екатеринбурге

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