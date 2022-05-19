Под Нижним Тагилом женщина уснула с сигаретой и пострадала в пожаре

18 мая возгорание произошло в посёлке Черноисточинск. Загорелся частный жилой дом по ул. Калинина. Хозяйка жилища, 39-летняя женщина, получила ожоги и была госпитализирована. Сейчас она в тяжелом состоянии.
Женщина жила в данном доме с мужем и ребенком. Их не было дома во время ЧП. Вероятная причина пожара – курение в постели. Женщина уснула после того, как выкурила сигарету.
В этот же день в 19:45 загорелась бытовка на территории пилорамы вблизи строения 56 по ул. Индустриальной в Нижнем Тагиле. Предположительно произошел поджог. Проводится проверка.
В случае пожаров нужно звонить «101» или «112».